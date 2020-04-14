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Как развивается ситуация с коронавирусом в Сибири – график

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В Сибирском Федеральном округе растет заболеваемость с коронавирусом. Политсибру посмотрел, как изменилась ситуация с выявленными в регионах Сибири COVID-19 за две недели – с начала апреля. На тот момент в нашем регионе было подтверждено 3 случая заболевания коронавирусом.   

Синим указано количество случаев на 1 апреля, красным – на утро 14 апреля, зеленым -  количество выздоровевших в регионе по данным на утро, 14 апреля.

Распространение коронавируса в СФО

В Республике Тыва первые подозрения по 9 человекам появились только 10 апреля.  Позже результаты анализов подтвердили только 6 случаев заболевания. Ситуация остается неизменной до сих пор.  На утро 14 апреля количество выздоровевших также растет – их уже 39, на 1 апреля выздоровевшими считались только 9 пациентов в Сибири.  Также, по последним данным, зарегистрировано 2 смерти пациентов от коронавируса в Иркутской области. Республика Алтай, по-прежнему, остается регионом. в котором не подтверждено ни одного случая заражения.

Использованы данные сайта https://coronavirus-monitor.ru/

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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