Алтайский край получит право не взимать курортный сбор в период коронавируса

Новости 14.04.2020 9:50 993

В Государственную Думу внесли законопроект, который позволит регионам приостанавливать взимание курортного сбора. Об этом сообщает «Интерфакс».

Автором инициативы оказались председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также сенатор Николай Журавлев.

Что касается закона, то в нем предусматривается проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Алтайском крае, Республике Крым, Краснодарском крае и Ставропольском крае. У этих субъектов есть право ввести и прекратить на территории муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, курортный сбор, но только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования.

Несмотря на это, "в условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации, а также с учетом непредсказуемости влияния негативных факторов как в целом на экономику, так и на развитие курортной инфраструктуры, очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя", говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта уверены, что , может возникнуть ситуация, когда регион даже при отсутствии поступлений курортного сбора вынужден будет нести расходы на его администрирование. Таким образом, законом предлагается дача права субъекту страны с курортным сбором принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований.

При этом законом субъекта РФ будет устанавливаться срок такого приостановления исходя из реальной ситуации.