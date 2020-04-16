Президент России Владимир Путин предположил возможность участия военных в борьбе с коронавирусом

Новости 14.04.2020 8:50 863

13 апреля прошло совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Вступительную речь президента уже традиционно транслировали в прямом эфире.

«Обстановка меняется практически ежедневно. И к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни, именно тяжёлого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, «с запасом» и с учётом всех факторов», предварил обозначение поручений президент.

Он отдельно остановился на необходимости докладов об остановке в крупных городах и объективных прогнозов, причем не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трёх, семи и десяти дней.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется», - пояснил он.

Особо он остановился на работе медицинских учреждений:

«Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость чёткого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у Правительства есть», уточнил президент.

Также он поручил предусмотреть возможность для манёвра с учётом ситуации в конкретных территориях. Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы.

В Москве и целом ряде других регионов сотрудники скорой помощи, поликлиник, больниц последние недели работают в режиме крайне высокой напряжённости и нагрузки. Я прошу доложить, как идёт формирование дополнительных медицинских бригад. По мнению президента, необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ. При этом такие специалисты также должны получать все доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для этого он предложил централизованно на уровне федерации закупать средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счёт такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям.