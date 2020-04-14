Алтайский Роспотребнадзор пояснил условия работы на предприятиях из-за коронавируса

Новости 14.04.2020 8:20 2085

Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко 13 апреля подписала постановление о работе предприятий, деятельность которых не запрещена Указом Губернатора Алтайского края.

Ведомство требует сократить работников до минимума, исходя из необходимости функционирования производства, а потоки людей, приходящих на смену, - разделить. Также предписывается увеличить количество проходов на предприятие. Между сменами требуется проводить обязательную дезинфекцию.

Также рекомендуется доставлять работников на предприятие и обратно преимущественно автобусам предприятия, разрешено также добираться на работу личным транспортом. При невозможности Роспотребнадзор рекомендует организовать режим работы так, чтобы сотрудники ехали на работу в период минимальной загрузки городского и междугороднего общественного транспорта.

Требуется также обеспечить термометрию, запретить вход сотрудникам с клиническими проявлениями ОРВИ, а также людям менее 14 дней назад прибывшим из-за рубежа или Москвы. Кстати, если признаки ОРВИ появятся во время смены, такого человека следует изолировать и организовать ему медицинскую помощь. При этом необходимо определить круг контактных лиц.

Запрещены также передвижения между участками, если этого не требует технологический процесс. В числе обязательных мер также максимальное разобщение коллектива.

«Обеспечить разобщение коллектива, разместить сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работу в несколько смен. Всех работников предприятия обеспечить средствами индивидуальной защиты (маски) из расчета не менее 2 штук в смену. Нахождение на рабочих местах без масок не допускается», - говорится в документе.

Социальная дистанция, прописанная в постановлении, составляет 1 метр.

Также установлены правила дезинфекции: антисептики на входе, жидкое мыло возле раковин, обработка оборудования, поверхностей, полов, корзин для посетителей в магазинах не реже чем раз в два часа. руководству предполагается обеспечить не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств. Применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха или использовать спреи (аэрозоли) с заявленным дезинфицирующим действием.

В столовых которые обслуживают сотрудников, теперь разрешается применять только одноразовую посуду. Обычные приборы разрешено использовать только тем, у кого имеются специализированные моечные машины, с применением режима обработки, обеспечивающем дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут. А вот на месте принимать пищу теперь запрещено.