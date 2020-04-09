Формально Алтай не закрыли, но туристов не ждут

Новости 13.04.2020 19:00 586

Глава единственного не зараженного коронавирусом региона Сибири – Республики Алтай – Олег Хорохордин ответил на распространяемые в соцсетях призывы закрыть въезд в республику, передает пресс-служба регионального правительства.

«Еще раз обращаю внимание жителей, что принять такое решение может только Президент России или Председатель Правительства РФ», – заявил Олег Хорохордин на совещании с членами правительства республики 13 апреля.

При этом, Хорохордин поручил усилить контроль за прекращением работы туробъектов на территории региона и внес соответствующие изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай.

«Сегодня я подписал документ о внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай. Если ранее приостановка бронирования, приема и размещения граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха до 1 июня 2020 года носила рекомендательный характер, теперь она является обязательной», – подчеркнул алтайский глава.