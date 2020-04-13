Почему в Алтайском крае не планируют открывать частные клиники и салоны красоты

Новости 13.04.2020 18:30 2727

В адрес министерства здравоохранения региона поступают заявления и просьбы об открытии частных медицинских клиник. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, ведомство отвечает на все такие запросы. Однако пока речи об открытии лечебных заведений не идет.

«На сегодняшний день нормативная документация, которая исходит с уровня правительства России, регламентирует как сложившуюся необходимость - ограничение плановых приемов. Проведение профилактических осмотров – это серьезные риски для тех людей, которые приходят, чтобы получить заветную справку», - сказал министр.

Он рассказал, что в регионе есть случаи заражения с участием частного лечебного заведения.

«Скученность людей способствует быстрому распространению инфекции, поэтому в Указе губернатора мы расширили некоторые возможности в части проведения отдельных медицинских осмотров по допуску на работу декретированного контингента и тех лиц, которые должны в повседневной жизни получать допуски к работе, к примеру профессиональных водителей. Все остальные медосмотры сокращены и сделано это во благо населения, чтобы предупредить вспышечное заболевание коронавирусной инфекцией», - пояснил он.

Кстати, наибольшие риски заражения у стоматологов в силу характера их профессиональной деятельности.

Отметим, что в редакцию Политсибру поступило заявление, что в городе якобы прекращены прерывания беременности по желанию женщины, так как они относятся к плановой помощи. Обратившиеся предполагали возможный всплеск в регионе криминальных абортов. Однако Дмитрий Попов пояснил, что такого рода помощь в настоящий момент оказывается в Горбольнице №12. Вероятно, такое понимание ситуации у людей возникло из-за того,что обратившихся с данным вопросом в частные клиники женщин не проинформировали обо всех возможностях медицинских организаций в период ограничительных мероприятий.

По прогнозам специалистов, количество заболеваний будет нарастать до конца апреля, поэтому подобные мероприятия ограничительного характера должны действовать не только в бюджетных, но также и в частных медицинских организациях, считают в министерстве.

Напомним, не все регионы в таком ключе восприняли федеральные документы. В ряде регионов, в том числе Омске и Новосибирске медицинские учреждения отнесены к перечню организаций, которые могут продолжать работу в условиях пандемии с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

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Кстати, салоны красоты, парикмахерские массажные салоны и другие организации отнесены в среднему риску среди профессиональных групп по распространения инфекции. Заместитель начальника регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина пояснила, что в связи с рекомендациями федеральной службы Роспотребнадзора все категории профессиональной деятельности разделены на четыре группы: чрезвычайно высокого, высокого, среднего и малого профессионального риска.

«Салоны красоты и другие подобные заведения относятся к группе среднего риска, то есть иск контакта все-таки достаточно высок. Нам нужно подождать, пока будет понятно, куда мы движемся. А это две-три недели. Поэтому речи о том. чтобы открыть данные заведения пока нет», - заявила она.

Дмитрий Попов пояснил, что риск получить коронавирус в салоне красоты связан с близким и длительным контактом при выполнении манипуляций и невозможности соблюсти социальную дистанцию.

«Если человеком исполняется работа достаточно интенсивно, то это предполагает наличие каких-либо энергозатрат у врача, среднего медицинского работника, - привел пример министр. - А это и учащенное дыхание и достаточно интенсивное потоотделение. В ограниченных пространствах это все провоцирует передачу инфекции», - пояснил он.

При этом, по словам министра, у большинства госпитализированных пациентов с COVID-19 - бессимптомное течение заболевания. Это означает .что человек не ощущает, что у него коронавирусная инфекция. Поэтому только временная карантинизация (те самые две недели) поможет снизить уровень заболеваемости.