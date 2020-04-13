250 банкротств с начала года: фирмы Алтая разоряются стабильно, граждане – ускорились

За I квартал 2020 года в Алтайском крае обанкротилось 29 компаний и 222 гражданина. Такие данные опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Эксперты прогнозируют рост количества разорившихся предприятий и физлиц в 2-3 раза.
На данный момент уровень банкротств на Алтае более-менее укладывается в среднегодовые показатели. Так, в I квартале 2019 года разорилось 40 компаний и 154 гражданина. В среднем, с 2015 года, в крае разоряется около 150 предприятий и 400 физлиц. В 2019 году обанкротились 157 фирм и рекордное количество граждан – 578 человек.
Если бы текущие тренды сохранялись и далее, то на 2020 год в Алтайском крае можно было бы прогнозировать банкротство порядка 120 фирм и 900 физических лиц. Однако, по словам председателя комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Николая Николаева, из-за эпидемии количество граждан – потенциальных банкротов, может увеличиться в 2-3 раза. Таким образом, 2020 год может завершиться разорением примерно 1500 - 2500 человек.
Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, который предлагает позволить гражданам прибегать к внесудебному банкротству. Согласно проекту, базовый диапазон долга должен составлять 200-500 тысяч рублей и иметь возможность сдвига нижней планки до 50 тысяч рублей для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
По данным Объединенного кредитного бюро, в России к началу апреля 3,6 миллионов таких должников допустили просрочку платежей, превысившую три месяца. Впрочем, итоговая цифра потенциальных банкротов может оказаться значительно меньше, поскольку еще одним критерием допуска к процедуре является отсутствие у должника имущества, за исключением единственного жилья.
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