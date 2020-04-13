В Алтайском крае создают рабочую группу для помощи семьям медиков, лечащим больных с Covid-19

Новости 13.04.2020 17:25 1764

В Алтайском крае создают рабочую группу для оказания помощи семьям медиков, занятых в лечении больных с коронавирусной инфекцией. Инициатором выступил региональный парламента. О главных задачах группы рассказала зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке, депутат от "Единой России" Ирина Солнцева.

В регионе будет развернуто восемь инфекционных госпиталей - в городских больницах №№ 4, 5 и 11 Барнаула, в городских больницах № 2 Бийска и №3 Рубцовска, в ГБ имени Литвиненко в Новоалтайске, в Каменской центральной районной больнице и в медсанчасти № 128 в Яровом. В случае возникновения необходимости, будут перепрофилированы еще ряд медицинских учреждений.

«Сейчас медики пятой горбольницы, которые заняты и которые будут заняты в лечении пациентов с коронавирусом, проживают изолированно в санатории «Обь», вдали от своих родных. И вполне вероятно, что их семьям может потребоваться помощь в решении каких-то вопросов - поддержать престарелых родителей, помочь с детьми, решить какую-то проблему с ЖКХ или просто купить продуктов. Разные ситуации бывают», - рассказала Солнцева.

На сегодняшний день рабочая группа организовывает взаимодействие с краевым Минздравом с всеми городами, где запланировано развертывание госпиталей по лечению пациентов с коронавирусом. Рабочая группа будет также сотрудничать с волонтерским штабом помощи пожилым и маломобильным людям #МЫВМЕСТЕ и с депутатами всех уровней.

«Эти врачи, фельдшеры, медсестры находятся, без преувеличения, на передовой, и мы должны им помочь всем, чем можем. Важно, чтобы это была не только материальная поддержка, их семьи не должны чувствовать себя брошенными один на один с бытовыми, правовыми, организационными вопросами. Мы настроены на то, чтобы включиться в решение любых задач, помогать и поддерживать семьи медиков», - заяила Ирина Солнцева.

По словам депутата, вопрос о помощи семьям будет задан и самим медикам, которые живут сейчас в санатории «Обь». Кроме того, если управление Роспотребнадзора согласует очный визит, то Ирина Солнцева проведет встречу с медиками лично.