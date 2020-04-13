Когда и где на Алтае можно будет сделать тест на коронавирус

Новости 13.04.2020 16:31 2128

Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю выдано согласие на проведение лабораторных исследований четырем частным медицинским центрам. Одна из частных клиник готова работать со следующего понедельника - то есть с 20 апреля, ждут только поступлений тест-систем для проведения ПЦР-исследований.

Из остальных трех клиник одна также ждет аналогичные тест-системы, а две других будут работать на зарегистрированных 10 апреля тест-системах для проведения ИФА-исследований на напряженность иммунитета.

Как ранее рассказывал ТАСС директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов, речь идет о тест-системе, определяющей иммунитет к коронавирусу.

По его словам, эта тест-система для ИФА помогает понять, был ли у человека контакт с самим вирусом, а также проводить оценку популяционного иммунитета и изучение эффективности разрабатываемых вакцин. Для анализа, добавил Максютов, достаточно взятия крови из пальца.

Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, согласия выданы клиникам: Хелми, Галатея, Здоровье и ДНК-диагностика.