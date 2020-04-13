Что произошло с ТЭЦ Ярового «под шумок» эпидемии

Новости 13.04.2020 15:50 2099

13 апреля были разыграны два тендера на ремонт котлов ТЭЦ Ярового, общей стоимостью 17,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Неприятная неожиданность»: собственник ТЭЦ Ярового отреагировал на введение режима ЧС Новости 22.11.2019 11:50

Распространение коронавирусной инфекции закономерно привлекло к себе все внимание СМИ, поэтому практически незамеченной осталась новость о том, что 23 марта арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Ярового об отмене продажи городской ТЭЦ компании ООО «ТПК-Ресурс».

Спустя два дня – 25 марта – появились тендеры на текущий ремонт котлов марки «БКЗ-75-39Ф» №9 (8,5 млн рублей) и №10 (9 млн рублей), а в начале апреля – два тендера на ремонт теплосетей, на общую сумму 6,8 млн рублей. Заказчиком выступает МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс», который приступил к управлению ТЭЦ после введения режима ЧС и временного изъятия станции из управления ООО «ЯТЭК».

Окончательное изъятие ТЭЦ Ярового у собственника было событием ожидаемым. Ранее вице-губернатор Игорь Степаненко прямо заявлял, что после восстановления нормального жизнеобеспечения населения будут определены компании, "которые помогут краю". Говорил он и о возможности возврата единственной в городе теплоснабжающей организации в собственность муниципалитета, а также о том, что руководством региона такие действия будут поддержаны.

Отопительный сезон уже, практически, завершен, станция сменила владельца, однако режим ЧС до сих пор продолжает действовать. Ранее владелец ООО «ТПК-Ресурс» (которому и принадлежит ООО «ЯТЭК») Константин Вальтер в беседе с корреспондентом «Политсибру» говорил, что дело, скорее всего, выльется в судебные разбирательства. Вероятнее всего, расторжение договоров купли-продажи ТЭЦ будет обжаловано в апелляционной инстанции.

На данный момент в Арбитражном суде Алтайского края также рассматривается иск от мэрии Ярового к ООО «ЯТЭК» на 5 млн рублей – это долг за поставки угля.