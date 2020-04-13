Алтайский минздрав рассказал, как обнаружили зараженных коронавирусом в регионе

Новости 13.04.2020 15:10 1499

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал на пресс-конференции 13 апреля о состоянии всех пациентов с Covid-19 в Алтайском крае.

На сегодняшний день в Алтайском крае зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом. Трое были выписаны после выздоровлений. На лечении в госпиталях остается 33 человека, 29 находятся в горбольнице №5, 4 – в Горбольнице №11 – это три ребенка и один взрослый, как представитель ребенка.

«В подавляющем большинстве случаев это легкое течение заболеваний. В 11 случаях зафиксирована пневмония. Сегодня 1 пациент находится в тяжелом состоянии и 5 в средней степени тяжести», - сообщил Попов.

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По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны Калининой 23 случая в регионе выявлено в результате работы среди контактных граждан, с профессиональными группами риска. Именно с этим фактором Роспотребнадзор связывает отсутствие в регионе взрывного характера заболеваемости.

«Продолжается наблюдение за прибывшими из Москвы. В нашем регионе уже есть случаи выявления заболеваний среди этих граждан», - уточнила Калинина.

По словам Попова, есть также случаи заболевания распространившиеся через частную клинику.

«У нас зафиксированы случаи распространения инфекции, в которых задействована частная медицинская организация. В том числе есть заболевшие среди медицинского персонала и тех людей. которые ее посещали», - рассказал он

Именно этим обстоятельством вместе с другими рисками распространения коронавирусной инфекции объясняется невозможность планового приема пациентов, в том числе в негосударственных медицинских учреждениях.