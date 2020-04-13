Партия малого бизнеса озвучила 10 требований к губернатору Алтайского края

Новости 13.04.2020 14:30 2373

Партия Малого бизнеса в Алтайском крае в лице ее председателя Сергея Калиниченко выступила с обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Об этом реготделение партии рассказала «Политсибру».

В открытом письме, члены партии говорят, что им известна степень серьезности принимаемых мер для поддержания здоровья людей. Однако, именно сейчас положение малого и среднего предпринимательства (МСП) окажется в крайне тяжелом состоянии и для его поддержки необходима финансовая помощь со стороны государства.

«Озвученные вами меры поддержки МСП, безусловно, облегчат жизнь в данный период, однако этих мер недостаточно, о чем свидетельствуют отзывы представителей бизнеса из различных отраслей, со всех уголков России, которые мы получаем», - говорится в обращении.

По словам Калиниченко, данные меры недостаточны не только для поддержания работоспособности бизнеса, но и для его выживания в целом.

«При текущем развитии событий мы получим новых безработных из числа разорившихся предпринимателей и их наемных работников, потерявших свои рабочие места».

Все это, отмечает автор обращения, приведет к тому, что государству придется выплачивать им из бюджета пособия по безработице. Однако людям этого не нужно, но им нужно оказать эффективную поддержку со стороны государства.

«И эта поддержка впоследствии вернется Алтайскому краю сторицей в виде налогов и новых рабочих мест. Мы собрали и обобщили предложения из многих регионов России о том, какие именно меры государственной поддержки спасут малый и средний бизнес от разорения. Выбрали наиболее важные и эффективные из них и просим Вас, принять предложенный нами комплекс мер», - говорится в письме.

В числе мер поддержки, которые, по мнению представителей партии, в регионе должен реализовать именно Томенко, есть 10 пунктов:

1. На период с 1 апреля 2020 года и до 31 декабря 2020 года, все субъекты МСП освободить от всех налоговых платежей и сборов

2. Компенсировать расходы на выплату заработной платы, исходя из среднего заработка полученного участниками МСП в 2019 году, и освободить от всех начислений с нее.

3. Возместить участникам МСП суммы выплаченных ими арендных платежей.

4. Кредитные обязательства, в том числе и по ипотечным кредитам, для субъектов МСП за этот период, считать заемщиками исполненными, перед кредитными организациями, то есть оплаты в соответствии с графиком платежей, выполненными.

5. Для субъектов МСП отменить все таможенные пошлины и сборы, как при экспорте, так и при импорте товаров.

6. Предоставить возможность получения беспроцентного кредита, для всех видов деятельности МСП, в упрощенном порядке.

7. Снизить оплату ЖКХ на 50% от действующих платежей.

8. Снизить налоги по упрощенной системе, с 01.01.2021г., на период до 3 лет, с 6% до 2% для объекта налогообложения «доходы»; и с 15% до 5% для объекта налогообложения «доходы минус расходы».

9. По завершению периода пандемии, в целях незамедлительного восстановления деятельности предприятий МСП, предоставить возможность, в обоснованных объемах субъектам МСП, получение беспроцентных кредитов.

10. В случае продления периода пандемии коронавируса на не определённый срок, ввести режим ЧС на территории Алтайского края.

Отметим, что по Указу президента России Владимира Путина, весь апрель в стране признан нерабочим. Мера принята для ограничения населения в контактах, которые могут стать причиной распространения коронавируса. Правительством России и депутатами Госдумы были разработаны ряд мер по поддержке населения и бизнеса, однако руководители предприятий и всевозможных организаций заявили, что принятые меры не спасут их от экономических последствий, связанных с приостановлением своей деятельности.