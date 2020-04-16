Проект АлтГПУ по патриотическому воспитанию победил в конкурсе Минобра РФ

Новости 13.04.2020 13:56 346

По итогам конкурсного отбора проектов в сфере патриотического воспитания молодежи, проводимого российским Министерством науки и высшего образования, в число победителей вошел проект «Родники нашей памяти», направленный на сбор информации, проведение анализа и очистку родников на территории Алтайского края. Данный проект разработан под руководством профессора Алтайского государственного педагогического университета Ольги Николаевны Труевцевой.

В рамках проекта в течение года студенты университета совместно со школьниками проведут исследования родников, их очистку, запишут и опубликуют легенды, истории, связанные с родниками. Так как этот год является юбилейным годом Победы в Великой Отечественной войне, то к участию в проекте будут привлечены ветераны. На реализацию проекта министерством выделен грант в размере 997 тысяч рублей.

Это не первая победа педагогического вуза в конкурсе Минобрнауки России. Напомним, что в 2019 году одним из успешных и получивших признание профессионального сообщества проектов, реализованным учеными молодыми исследователями Алтайского педуниверситета, стал проект «Этнодесант 22: интерактивная карта народов Алтайского края».

Он занял первую строку в рейтинге проектов, представленных в прошлом году на конкурс министерства. По инициативе команды проекта на базе вузов, школ, учреждений дополнительного образования были созданы исследовательские группы учащихся, организованы этнографические экспедиции, полевые стационарные исследования. Общим коллективным итогом проекта стал интернет-ресурс «Интерактивная карта народов Алтайского края», отражающий расселение народов, пространственное размещение явлений этнических культур и этнокультурных памятников.