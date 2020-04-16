В Алтайском крае провели более 30 тысяч проверок режима самоизоляции

Новости 13.04.2020 13:25 782

В Алтайском крае на контроле по самоизоляции стоит 918 граждан. Сотрудники полиции провели 31362 проверки соблюдения режима самоизоляции. По фактам нарушения режима составили 588 документов, 176 материала проверки по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края. Составлено 10 административных протоколов, сообщает ГУ МВД региона.

При этом чуть менее половины объектов общепита в регионе остаются закрытыми. По данным органов самоуправления, 913 объектов общедоступной сети общественного питания закрыто, а 1129 объектов осуществляют доставку продукции по заказам потребителей или работают на вынос без посещения объекта.