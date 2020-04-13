Группа НЛМК поддержит Алтайский край в борьбе с коронавирусом

Новости 13.04.2020 12:55 1095

Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – выделит 500 млн рублей для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

Финансирование распределяется соответственно масштабу присутствия компании в Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областях и Алтайском крае. По согласованию с администрациями регионов и городов на выделенные средства планируется закупать наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие средства и прочее).

Группа НЛМК уже закупила медицинское оборудование по запросу Липецкой области: 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 тыс. противоэпидемических костюмов, концентраторы кислорода, бронхоскопы и другое.

В ряде регионов присутствия компания переоборудовала свои профилактории под изоляторы временного размещения.

Помимо помощи регионам присутствия, Группа НЛМК реализует комплекс мероприятий по социальной поддержке сотрудников и предотвращению распространения инфекции на предприятиях, такие как:

Домашний режим с сохранением полного заработка всем сотрудникам российских предприятий Группы старше 60 лет (около 2 000 человек);

Оплата больничных по причине респираторных заболеваний и карантина на уровне полного заработка (дополнительно 25% к обычному уровню);

Перевод сотрудников на удаленную работу в подразделениях, где концентрация людей на рабочих местах усложняет обеспечение безопасной дистанции(примерно 2 500 человек);

Применение всеми сотрудниками дополнительных средств индивидуальной защиты, регулярный температурный контроль, усиленная санитарная обработка и дезинфекция помещений и транспорта.

Общие затраты на эти и другие мероприятия по сдерживанию коронавирусной инфекции на площадках Группы НЛМК в России в течение марта и начала апреля превысили 600 млн рублей.

Таким образом, на сегодняшний день суммарные расходы на поддержку сотрудников, мероприятия по минимизации рисков распространения инфекции, а также финансирование помощи российским регионам присутствия, выделенное компанией и ее социальными партнерами, превысили 1 млрд рублей