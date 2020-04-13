Отразится ли на алтайских выборах возможный перенос Единого дня голосования из-за Covid-19?

Новости 13.04.2020 12:25 3155

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой о переносе Единого дня голосования. Об этом сообщал ТАСС.

По его мнению, текущая ситуация с пандемией коронавируса в стране не даст возможности полноценно подготовиться к выборам, провести кампании и саму процедуру голосования. «Подготовка к выборам - это команда, это массовые встречи с избирателями, диалог — а для всего этого возможности нет», — дал понять лидер КПРФ.

Каким выборам в Алтайском крае может помешать коронавирус?

Единый день голосования в Алтайском крае, запланированный на сентябрь, не грозит местным жителям массовым голосованием. Выборы в региональный парламент и в Барнаульскую городскую Думу состоятся в 2021 и 2022 году соответственно.

Что касается АКЗС, то возможно проведение дополнительных выборов на одномандатные округа в Барнауле и Бийске, которые остались вакантными из-за снятия полномочий с Андрея Волкова и Ирины Тепловой, которые были признаны виновными по уголовным статьям УК РФ. Также есть место Валерия Гуминского, который сложил свои полномочия в связи с переездом.

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Что думают местные власти?

Еще раньше Зюганова, с предложением об отмене выборов осенью выступила глава коммунистов в Алтайском крае Мария Прусакова. Инициативу она озвучила на мартовской сессии АКЗС. Председатель краевого парламента Александр Романенко нашел эту мысль резонной, но призвал подумать над этим вопросом позже, когда появятся более актуальные данные об обстановке в стране и крае.

Предпосылки к переносу

Некоторое время спустя после сессии АКЗС, 3 апреля, появилась информация о предложении главы Центризбиркома Эллы Памфиловой перенести выборы в регионах, которые назначены на период с 5 апреля по 21 июня. Это привело к отмене выборов глав ряда муниципалитетов в Алтайском крае.

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Эксперты начали прогнозировать

«Центр политической конъюнктуры» озвучил три сценария проведения ЕДГ-2020 в России.

Первый вариант заключался в плановом проведении выборов в случае прекращения пандемии в стране к началу июня. Однако, пока это выглядит маловероятным вариантом.

Второй вариант более реалистичен. Его суть заключается в назначении выборов на 13 сентября и их переносе в зависимости от ситуации. Однако здесь присутствует большой риск возникновения хаотичности и неопределенности, а также ряда юридических вопросов, связанных с сохранением полномочий органов власти всех уровней.

Третий вариант предполагает отмену ЕДГ в начале июня и назначение новой даты голосования. По закону продление срока полномочий законодательного органа государственной власти субъекта допускается не более чем на год. Отсюда вытекает еще два варианта.

Перенос на весну 2021 года потребует изменения федерального законодательства и проведения сразу двух мобилизаций в следующему году — в рамках региональной и думской кампании, с формированием разной мотивации для избирателей и с разными смысловыми линиями.

Cовмещение ЕДГ и парламентской кампании 19 сентября 2021 года также означает организацию в один день разных по смыслу и энергетике кампаний. Если главная тема региональных выборов — это сохранение стабильности власти и управления, то парламентская кампания во-многом будет сконцентрирована вокруг тем обновления власти, «Единой России» и начала формирования новой правящей команды к президентским выборам 2024 года.

В дополнение к этому, серьезной проблемой политического управления станет сам факт наложения большого количества кампаний друга на друга. Поскольку приоритетом для Кремля будет думская кампания, администрирование региональных выборов из федерального центра окажется минимальным, что повысит шансы оппозиции.