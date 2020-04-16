Сайт компании «Гарант» вошел в число социально значимых ресурсов и доступен бесплатно

Новости 13.04.2020 10:55 306

Приказом Минкомсвязи России сайт компании «Гарант» www.garant.ru утвержден как социально значимый информационный ресурс. Доступ к нему теперь не будет расходовать платный интернет-трафик.

На информационно-правовом портале ГАРАНТ.РУ предоставляется достоверная и оперативная информация обо всех изменениях в законодательстве, а также даются рекомендации по их применению на практике. На сайте ежедневно размещаются самые важные правовые новости, постоянно публикуются аналитические статьи по актуальным темам и мнения экспертов по самым животрепещущим правовым вопросам, законодательным инициативам. Выкладываются все значимые документы сразу после их опубликования. Доступны интервью представителей органов государственной власти. Освещаются все горячие темы.

На сайте регулярно проводятся интерактивные опросы о правовых событиях в стране. Размещена наглядная инфографика, которая поможет специалистам разобраться в основных профессиональных событиях текущего месяца: количестве рабочих дней, выходных и рабочих часах, датах сдачи бухгалтерской отчетности и уплаты налогов, а также профессиональных праздниках. Собрано много другой полезной информации.