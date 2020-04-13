Жители Алтайского края не могут попасть на операцию из-за введенных ограничений

Новости 13.04.2020 11:30 428

Ситуация с ограничением на прием в больницах и поликлиниках Алтайского края сильно беспокоит местных граждан. Жительница Барнаула Людмила рассказала «Политсибру», что из-за ограничительных мер в период пандемии коронавируса, у нее отменилась плановая операция.

«Я не могу пройти диагностику заболевания, из-за которого мне назначили операцию. Плановой моя операция должна быть из-за того, что нужно было пройти ряд обследований и анализов, чтобы минимизировать последствия хирургического вмешательства. Теперь, по Указу губернатора, мое состояние должно сильно ухудшиться, чтобы я вообще получила возможность прооперироваться», - рассказала женщина.

Она объяснила, что из-за приостановки приема у врачей она даже не может понять как идет течение ее заболевания. Осложнение, уверяет она, могут начаться в любой момент. Такое развитие событий пагубно может сказаться на ее здоровье.

«Родственница моей коллеги вообще ездила в другой регион для обследования у врача. У меня такой возможности нет, поэтому я рискую. Из-за этой ситуации, последствия для моего здоровья могут теперь стать необратимыми», - сказала Людмила.

Стоит отметить, что в рамках Указа главы региона плановая госпитализация на неопределенный срок попала под запрет. Однако есть исключения. Например, если перенос операции может привести к ухудшению состояния здоровья или вообще опасен для жизни. Помимо этого, пациент подлежит госпитализации в случае социально значимых или опасных для окружающих заболеваний. Речь идет о гепатите, туберкулезе, сахарном диабете, раке и других болезнях.

Медосмотры и диспансеризация также попали под запрет. Исключением стали осмотры для трудоустройства, армейского призыва, для экспертиз и для получения справок для доступа к гостайне.

Отметим, что из-за введенных мер на плановую операцию не попал экс-глава Каменского района Федор Найден, состояние которого продолжает ухудшаться.

Случай Найдена, Людмилы и ее знакомой не единственные в регионе. Об истинных масштабах проблемы можно только догадываться.