Федор Найден пожаловался на ухудшение самочувствия в период самоизоляции

Временно отстраненный глава Каменского района Федор Найден по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом «Политсибру» рассказал его сын, депутат АКЗС Алексей Найден.
«В связи с пандемией коронавирусной инфекции все плановые мероприятия в больницах находятся под запретом. Плановые операции также сейчас запрещены. Самочувствие Федора Николаевича сейчас оставляет желать лучшего. Пока держится», - сообщил депутат.
Ранее экс-глава Каменского района Федор Найден был помещен в СИЗО. Решение вынесла судья Каменского районного суда Мария Мягкова, на основании неявки Найдена на очередной процесс. Адвокат Евгений Коноваленко пытался доказать суду, что его клиент в больнице в связи с ухудшением состояния. Из палаты Найдена этапировали в СИЗО. Однако Коноваленко сумел добиться отмены решения через Алтайский краевой суд. Судье Мягковой было выдано частное предписание из-за ее решения.
Напомним, что в связи с Указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в ряд профессиональных сфер внесен запрет на функционирование. Под ограничительные меры попала и сфера здравоохранения. Прием больных в больницах и поликлиниках сейчас ограничен, плановые операции не могут сделать многие жители края.
В региональном Минздраве пояснили, что готовы оказать необходимую помощь, если Найден обратится в медучреждение по месту жительства. Таким учреждением является Каменская ЦРБ. "Если у него будет зафиксировано обострение заболевания, то весь объем необходимой медицинской помощи ему будет оказан", - пояснили в ведомстве.
В ближайшее время Найдена выпустят из СИЗО
Пока боремся короновирусом попередохним от других болезней
сыну Фёдора Найдена, депутату АКЗС и руководитель местного отделения ЕР Алексею Найдену Обращение горожан У тебя прям как мания, как суд у твоего папки, так выступаешь на банкфаксе. Выступи лучши хоть один раз как депутат и расскажи нам про дороги. Ты ведь сто процентов читаешь все на этом сайте про своего папу. У тебя уже заканчивается срок в следующем году, так подари району дороги и сделай сам свое уважение. Сделай нам обещанные дороги в Камне по улицам: - Северной, - Каменской, - Томской, - Гагарина, - Карла Маркса, - Ленина, - Первомайской, - Ленинградской, - Гоголя, - Комсомольской, - Громова, - Максима Горького, - Победы, - Красноармейской, - Терешковой, - Новой, - Молодёжной, - и т.д. Просим предоставить публичный ответ и отчёт, хотя-бы по данному вопросу. Подпись : "граждане, которые затебя голосовали из города Камень-на-оби"
Найден, но не пойман. Ну и хек с ним.