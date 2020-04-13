Федор Найден пожаловался на ухудшение самочувствия в период самоизоляции

Новости 13.04.2020 10:20 3935

Временно отстраненный глава Каменского района Федор Найден по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом «Политсибру» рассказал его сын, депутат АКЗС Алексей Найден.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции все плановые мероприятия в больницах находятся под запретом. Плановые операции также сейчас запрещены. Самочувствие Федора Николаевича сейчас оставляет желать лучшего. Пока держится», - сообщил депутат.

Ранее экс-глава Каменского района Федор Найден был помещен в СИЗО. Решение вынесла судья Каменского районного суда Мария Мягкова, на основании неявки Найдена на очередной процесс. Адвокат Евгений Коноваленко пытался доказать суду, что его клиент в больнице в связи с ухудшением состояния. Из палаты Найдена этапировали в СИЗО. Однако Коноваленко сумел добиться отмены решения через Алтайский краевой суд. Судье Мягковой было выдано частное предписание из-за ее решения.

Напомним, что в связи с Указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в ряд профессиональных сфер внесен запрет на функционирование. Под ограничительные меры попала и сфера здравоохранения. Прием больных в больницах и поликлиниках сейчас ограничен, плановые операции не могут сделать многие жители края.

В региональном Минздраве пояснили, что готовы оказать необходимую помощь, если Найден обратится в медучреждение по месту жительства. Таким учреждением является Каменская ЦРБ. "Если у него будет зафиксировано обострение заболевания, то весь объем необходимой медицинской помощи ему будет оказан", - пояснили в ведомстве.