В Алтайском крае зарегистрировано уже 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Новости 13.04.2020 9:25 1904

Сегодня, 13 апреля, в Алтайском крае подтверждено 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, из числа заболевших 1 человек – житель города Барнаула (выявлена по контакту с ранее заболевшей), 1 – Бийска.

Всего в крае зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в т.ч. 3 ребенка. На данный момент в Барнауле – 28 человек, в Павловском районе – 2 человека, в Первомайском районе – 2 человека, по одному – в Крутихинском районе, Заринске, Рубцовске, Бийске.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания. Выздоровели и выписаны из стационара 3 человека.

На 13 апреля 2020 года в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 10001 человек, из них 5427– в Диагностических центрах Барнаула, Бийска, Рубцовска, 4574 – в ПЦР-лаборатории алтайского Роспотребнадзора

Под медицинским наблюдением находятся 918 человек (в том числе 9 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5365 человек.