Как в Барнауле по ночам дезинфицируют улицы – фоторепортаж

Новости 13.04.2020 9:00 1956

12 апреля в Барнауле прошли дезинфекционные мероприятия на улицах Димитрова, Аванесова, Белинского, Попова, Гущина, Малахова, на Змеиногорском тракте и на территории нагорного медицинского кластера. Дезинфекция улиц. Работы проводятся по рекомендации Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю с целью снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Всего планируется обработать специальным хлорсодержащим средством более четырех миллионов квадратных метров проезжей части.

Наш фотокорреспондент Олег Укладов посмотрел, как это было

Состав, которым обрабатывают дороги и тротуары, готовят специалисты Барнаульского водоканала под контролем Центральной аналитической лаборатории предприятия и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края.