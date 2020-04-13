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Дело экс-заммэра Бийска направлено в суд, имущество арестовано

Новости
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя Главы Администрации города Бийска Дмитрия Маслюка. Ему вменяют превышение полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, между администрацией города Бийска и одним из Обществ с ограниченной ответственностью был заключен договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья по улице Спекова. Должностными лицами муниципального образования процесс строительства жилья не контролировался, а по его завершению дома с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города.

Неоднократные обращения жильцов в различные органы государственной и муниципальной власти не принесли никаких результатов – граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях. Данная ситуация вынудила людей обратиться в следственное управление СК по краю. После проведения проверочных мероприятий следователями было возбуждено уголовное дело.

Следствие предъявило официальное обвинение замглавы Бийска

Следствие предъявило официальное обвинение замглавы Бийска

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В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал.  Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.  В целях обеспечения гражданского иска следователем  наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более девяти миллионов рублей.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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