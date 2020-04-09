Руководитель алтайских газовиков рассказал, как жители региона могут задать вопросы компании

Новости 12.04.2020 9:30 136

Генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул Роман Правдин обратился к жителям региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он рассказал, как работает компания в этот период, а также о том, как жители регионы могут заказать оборудование или оплатить услуги. Приводим обращение полностью:

Уважаемые жители Алтайского края!

В этот сложный период пандемии все силы брошены на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции и не допустить резкого подъема заболеваемости. Нами, как одной из крупных организаций численностью сотрудников более 700 человек, приняты все необходимые для профилактики меры. Эти меры направлены не только на личную безопасность, но и на сохранение здоровья окружающих.

Ситуация как в крае, так и в целом по стране и в мире непростая. Многие из вас изменили привычный образ жизни и вынуждены адаптироваться к ситуации. И я, как руководитель, призываю всех занять активную гражданскую позицию и строго соблюдать режим самоизоляции. Оставайтесь дома и без крайней необходимости не выходите на улицу. Если вам все же пришлось выйти, соблюдайте социальную дистанцию и санитарно-гигиенические нормы и меры профилактики.

В это непростое время качественно выполнять свою работу - это двойная ответственность. Именно поэтому наши аварийно-диспетчерские бригады работают в штатном режиме и в любой момент, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, готовы к реагированию на все ситуации, связанные с использованием природного газа. Для избежания аварий на участках наши газовики проводят плановое техническое обслуживание газораспределительных пунктов. Мы предоставили возможность населению задать вопрос специалистам компании в разделе "Обратный звонок" на нашем сайте. Также в разделе "Районные подразделения" опубликована вся контактная информация территориальных участков с указанием телефонов аварийных служб. В интернет-магазине Вы можете выбрать и оплатить онлайн газовое оборудование, доставку осуществляем бесплатно по региону. В компании-поставщика газа филиале "Газпром межрегионгаз Новосибирск" в Алтайском крае на сайте для потребителей доступен удаленный сервис, с возможностью без регистрации подать показания и оплатить потребленный газ дистанционно.

Алтайские газовики приняли все действия по профилактике коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены масками, перчатками, антисептическимм средствами. Помещения и транспортные средства обрабатывают хлорсодержащими растворами.

И еще раз хочу отметить, что от наших совместных усилий зависит благополучие каждого и максимальная эффективность борьбы с эпидемией коронавируса. Благодарю за вашу высокую социальную ответственность и желаю здоровья вам и вашим близким! По возможности, оставайтесь дома!