В Алтайском крае вновь выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией

Новости 12.04.2020 11:49 712

Новые пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердились в Алтайском крае. На 12 апреля общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 34 человека, в том числе 3 ребенка, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Из числа этих заболевших 2 случая выявлены среди жителей Барнаула, по одному из Первомайского и Крутихинского районов, а также г. Рубцовска. При этом 2 случая выявлены по контакту с ранее заболевшими при проведении эпидемиологического расследования.

Всего в крае за период 29 марта -12 апреля 2020 зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания. Накануне из стационара Барнаула выписан ещё один выздоровевший, теперь в крае трое излечившихся.

На 12 апреля 2020 в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 9731 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 895 человек (в том числе 9 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5317 человек.