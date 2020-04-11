О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

В Алтайском крае выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Новости
1063
0

11 апреля  научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди заболевших 5 человек – жители города Барнаула, один из Заринска и двое из Павловска.

При этом, в ходе  эпидемиологического расследования пять человек выявлены по контакту с ранее заболевшими. Один инфицированный - ребёнок.

По данным Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, в настоящее время в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 9434 человек, выписаны из стационара 2 пациента.  Под медицинским наблюдением находятся 773 человека (в том числе 7 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5257 человек.

Таким образом в Алтайском крае подтверждено 29 случаев заболевания, 2 выздоровевших пациента были накануне выписаны из Горбольницы №5 Барнаула

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000