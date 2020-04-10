Стало известно, откуда у алтайских единороссов появились новые автомобили

Новости 10.04.2020 18:30 603

Секретарь Алтайского реготделения партии Александра Романенко, рассказал, что автомобили получены от федерального руководства партии и будут направлены в медучреждения регионов, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.

Главные врачи городских больниц Барнаула №4 и №5 Анна Каркавина и Ирина Вильгельм получили автомобили Lada Largus для своих медучреждений в бессрочное пользование. Об этом пишет сайт реготделения Ер.

«Автомобили были приобретены за счет сокращения средств, в том числе на управленческие расходы. Сегодня мы в Алтайском крае в числе первых регионов России передаем транспорт в бессрочное пользование медучреждениям. Мы совместно с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым решили, что их получат больницы №5 и №4, которые непосредственно сегодня занимаются борьбой с коронавирусом», - объяснил Романенко.

Он дал понять, что медицинские работники, которые трудятся на передовой, достойны самых высоких похвал и «Единая Россия» не может их оставить одних в этой борьбе.

«Мы будем их всячески поддерживать», - заявил Александр Романенко.

Секретарь ЕР на Алтае также напомнил, что в регионе набирает обороты работа волонтерского штаба в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Принято уже более 500 заявок на помощь от пожилых и маломобильных жителей региона. В муниципалитетах региона также созданы местные волонтерские штабы. Также в эти дни «Единая Россия» прорабатывает возможности помощь семьям медработников, занятых лечением больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поблагодарил Александра Романенко и отметил, что машины от «Единой России» получили те учреждения, которые сейчас оказывают медицинскую помощь в круглосуточном режиме.

«В первую очередь сегодня большой объем оперативной работы, которую необходимо учреждениям выполнять, это масса разных исследований и других процедур, уточняющих состояние здоровья человека. Машины будут использоваться для взаимодействия с клиническими базами, диагностическими центрами. Сегодня тот момент, когда консолидировалось медицинское сообщество, все общество Алтайского края», — отметил Попов.

Напомним, что 7 апреля Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия закупила по несколько машин для доставки врачей в регионах страны. Партия сократила свои управленческие расходы и направила средства на закупку автомобилей, чтобы компенсировать дефицит транспортных средств у медучреждений. Алтайский край получил автомобили одним из первых регионов России.