О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Алтайская прокуратура записала музыкальный клип к Дню Победы (видео)

Новости
534
0

Прокуратурой Центрального района г.Барнаула в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне подготовлен видеоролик "Нам нужна одна победа".

Сотрудники исполнили одноименную песню Булата Окуджавы из кинофильма "Белорусский вокзал", посетили Мемориал Славы на площади Победы, памятники, посвященные подвигам Зои Космодемьянской и Александра Матросова, побывали в поселках Центрального района: в Лебяжьем, в Черницке и в Бельмесево, в которых установлены обелиски в честь погибших в Великой Отечественной войне, почтили память героев, возложили цветы. При создании видеоролика использовалась хроника времен Великой Отечественной войны, это помогло воссоздать события тех лет, о которых нужно всегда помнить.

В Алтайском крае свернуты все мероприятия по подготовке к Дню Победы

В Алтайском крае свернуты все мероприятия по подготовке к Дню Победы

Новости

Власти надеются, что к маю ситуация изменится, но оптимизма не испытывают

3050

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (0)

1000