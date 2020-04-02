Алтайская прокуратура записала музыкальный клип к Дню Победы (видео)

Новости 10.04.2020 16:10 534

Прокуратурой Центрального района г.Барнаула в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне подготовлен видеоролик "Нам нужна одна победа".

Сотрудники исполнили одноименную песню Булата Окуджавы из кинофильма "Белорусский вокзал", посетили Мемориал Славы на площади Победы, памятники, посвященные подвигам Зои Космодемьянской и Александра Матросова, побывали в поселках Центрального района: в Лебяжьем, в Черницке и в Бельмесево, в которых установлены обелиски в честь погибших в Великой Отечественной войне, почтили память героев, возложили цветы. При создании видеоролика использовалась хроника времен Великой Отечественной войны, это помогло воссоздать события тех лет, о которых нужно всегда помнить.