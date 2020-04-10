Как жители Алтайского края помогают решить проблему с масками в условиях их дефицита

Новости 10.04.2020 15:20 1359

В регионе по-прежнему практически невозможно купить маски в аптечных сетях. В районах края их изготовлением занялись сами жители и предприниматели. Однако все они столкнулись с проблемой: шить готовы, но не из чего. Хлопчатобумажная ткань, пригодная для пошива средств индивидуальной защиты, также исчезла из продажи.

Родинский предприниматель Олеся Пикалова задумалась об обеспечении масками персонала швейной мастерской, которую недавно открыла. Затем пришла идея изготовить большее количество масок и раздать их бесплатно людям. Но оказалось, невозможно купить ткань. Тогда Олеся по совету подруги обратилась к депутату Госдумы РФ Александру Прокопьеву.

«Во вторник я написала депутату, в среду со мной уже связались, в субботу я получила материал, а в воскресение мы уже приступили к пошиву масок», - рассказывает Олеся Пикалова.

К тому, что идея предпринимательницы стала реальностью, причастен не только депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев, который оплатил все расходные материалы, но и помощники депутата, а также множество барнаульцев, которые помогали искать на складах ткань, а потом отправлять ее в Родино.

Меньше чем за неделю Олеся со своей дружной командой сшила тысячу масок. Ткани хватит еще на полторы тысячи штук.

Маски в мастерской может взять любой желающий. Но девушка в первую очередь, обеспечила ими работников детского сада, в котором сейчас открыта одна группа – для детей медработников.Так же Олеся сшила маски для сотрудников администрации Родинского района, продавцов местных магазинов, и для всех, кто по долгу службы должен общаться с людьми.

Это далеко не единственный пример самоорганизации жителей по изготовлению средств массовой защиты. Ранее Политсибру сообщал о том, что в киосках Камня-на-Оби бесплатно раздают маски, которые нашили местные жительницы. Также маски готовятся рукодельницами Рубцовка, Змеиногорска и других территорий региона. В каждом случае обеспечение сырьем взяли на себя местные предприниматели.