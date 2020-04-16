Заказывай товары и услуги АО «Алтайэнергосбыт» дистанционно

Новости 13.04.2020 9:15 606

Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» могут приобрести электротехническую продукцию и заказать весь спектр энергосервисных услуг онлайн, по выгодным ценам, при этом, потратив минимум времени!

Самый универсальный способ для этого – интернет-магазин компании https://shop.altaiensb.com/. Чтобы приобрести товар, необходимо добавить его в корзину и заполнить небольшую форму, указав в ней адрес склада, с которого удобно забрать заказ, имя и телефон. Для завершения останется только произвести оплату. Это можно сделать в интернет-магазине посредством банковской карты без комиссии. Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина и по телефонам офисов обслуживания (https://altaiensb.com/about/contact_information/territory/).

При заказе услуг (электромонтажные работы, установка и обслуживание приборов учёта, услуги по подготовке технической документации и т.д.) в интернет-магазине также нужно заполнить заявку (ФИО, телефон, e-mail, город/село) и нажать кнопку «Отправить». После этого в ближайшее время специалисты компании свяжутся с заказчиком.

Кроме того, заказать услуги можно следующими способами:

В «Личном кабинете клиента» для физических лиц (https://lkfl.altaiensb.com/auth);

На сайте компании https://altaiensb.com/.

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