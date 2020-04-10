Алтайские справедливороссы раздали в Рубцовске продукты нуждающимся семьям

Новости 10.04.2020 17:10 322

Депутат Государственной Думы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев выделил средства на помощь многодетным и малообеспеченным семьям края в период пандемии. Активисты рубцовского отделения партии сформировали продуктовые наборы и передали первую партию 20 семьям.

Руководитель местного отделения «Справедливой России» в Рубцовске Сергей Сущевский рассказывает:

"Ни для кого не секрет, что в связи с распространением коронавируса, многие граждане России оказались в непростой ситуации. Особенно испытывают сложности те, кто, в силу введенного режима самоизоляции вынуждены сидеть дома, а соответственно остались практически без средств к существованию. В целях поддержки рубцовчан в это нелегкое время, активисты местного отделения партии сформировали продуктовые наборы, включающие в себя продукты первой необходимости, и развезли их по двадцати адресам, где проживают многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Средства для оказания помощи выделил депутат Госдумы Александр Терентьев".

Получившие помощь горожане с благодарностью приняли продуктовые наборы, отмечая при этом, что оказанная им помощь очень актуальна в данной ситуации.

"Честно говоря, я уже не знала, что делать дальше, чем завтра кормить детей, ваша помощь спасет ситуацию еще на какое-то время, а там будем надеяться, что режим самоизоляции снимут и все войдет в прежнее русло. Спасибо вам огромное!" – поблагодарила эсеров мама, воспитывающая четырех детей.

Подобные слова благодарности звучали и, от остальных семей получивших помощь от справедливороссов.