Студенты АлтГПУ вошли в число победителей всероссийского конкурса

Новости 10.04.2020 19:00 391

Магистранты АлтГПУ вошли в число победителей заочного этапа XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

В очный этап XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» вошли работы магистрантов кафедры дошкольного и дополнительного образования Алтайского государственного педагогического университета Натальи Чесноковой, Татьяны Шибиной и Виктории Замулиной. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры Юлия Атемаскина.

Проект Натальи Чесноковой и Татьяны Шибиной «За руку с семьей» вошел в число победителей в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», а проект Виктории Замулиной «Школа гидов «Дети-детям» – победил в одной из самых массовых номинации этого года – «Моя педагогическая инициатива». Следующим этапом станет очная защита студентками своих проектных инициатив. Даты очного этапа будут названы после стабилизации эпидобстановки в стране.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Идея Конкурса – в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

Отметим, что в 2020 году всероссийскому просветительскому проекту «Моя страна — моя Россия» исполнилось 17 лет. Это яркий пример, когда инициатива, рожденная в гражданском обществе, получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации среди молодежи, нашла поддержку органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного сообщества. В 2018 году проект «Моя страна – моя Россия» был отмечен президентом Российской Федерации и в этом же году вошел в линейку проектов АНО «Россия – страна возможностей».

Студенты алтайского педуниверситета регулярно принимают участие в конкурсе и достигают определенных результатов. Преподаватели АлтГПУ входят в экспертное сообщество данного престижного конкурса.