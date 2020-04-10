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Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с коронавирусом

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 10 место в опубликованном «Центром политической конъюнктуры» рейтинге глав регионов, реализующих наиболее успешные практики по борьбе с эпидемией коронавируса.

В качестве успешной меры авторы исследования отмечают запуск в Алтайском крае социальной сети «Образование22». Это — электронная площадка для общения учителей, учеников и родителей. В ней есть новостная лента, возможность общаться с другими участниками и задавать вопросы.

Как заявлял 3 марта глава краевого Минобра Максим Костенко, аналогов такой соцсети в России не существует. Он также сообщал, что приложение для смартфона будет доступно уже с 1 апреля.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

Комментарии (1)

1000

Гость

Рано ещё такие рейтинги составлять. Сейчас на работу все выйдут, через пару недель понятна картинка будет.

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