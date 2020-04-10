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Барнаульские чиновники проверили бары и неблагополучные семьи в период изоляции

Новости
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Сотрудники администрации  Железнодорожного района совместно  с полицейскими  устроили рейд по пивным заведениям  На улицах Профинтерна, Свердлова и проспекту Ленина они обнаружили только одно нарушение. В баре по улице Профинтерна находились посетители и употребляли напитки и продукты питания за барной стойкой. У молодых людей были взяты объяснения, составлен акт проверки и направлен в Роспотребнадзор для принятия мер.

Мэрия уточнила, что за это нарушение администрации предприятия могут грозить административный штраф либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток.А вот в Ленинском районе с 07 по 09 апреля специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних  прошлись по семьям, находящимся в социально опасном положении.

  Проверяющие обнаружили, что все 46 детей находились либо в семьях, либо в специализированных организациях и режим самоизоляции не нарушали.

С родителями и детьми тем не менее были проведены беседы по вопросам обеспечения предупредительных мер и ответственности за нарушение законодательства.

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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