Барнаульские чиновники проверили бары и неблагополучные семьи в период изоляции

Новости 10.04.2020 16:40 408

Сотрудники администрации Железнодорожного района совместно с полицейскими устроили рейд по пивным заведениям На улицах Профинтерна, Свердлова и проспекту Ленина они обнаружили только одно нарушение. В баре по улице Профинтерна находились посетители и употребляли напитки и продукты питания за барной стойкой. У молодых людей были взяты объяснения, составлен акт проверки и направлен в Роспотребнадзор для принятия мер.

Мэрия уточнила, что за это нарушение администрации предприятия могут грозить административный штраф либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток.А вот в Ленинском районе с 07 по 09 апреля специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних прошлись по семьям, находящимся в социально опасном положении.

Проверяющие обнаружили, что все 46 детей находились либо в семьях, либо в специализированных организациях и режим самоизоляции не нарушали.

С родителями и детьми тем не менее были проведены беседы по вопросам обеспечения предупредительных мер и ответственности за нарушение законодательства.