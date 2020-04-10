Власти Алтайского края сказали, сколько дежурных групп может быть в детских садах

Новости 10.04.2020 15:50 769

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявил, что количество дежурных групп в детских садах зависит от потребности в них. Об этом он сообщил во время онлайн пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.

Костенко объяснил, почему сейчас создается столько дежурных групп. Это, по словам министра, связано с разобщением и самоизоляцией. То есть, если человеку некому передать своего ребенка, то встает вопрос о необходимости выхода на работу.

«Если есть возможность не выходить, материальные ресурсы позволяют или есть поддержка, то мы призываем родителей пока оставаться дома. Не рискуйте. Помните, что у нас в регионе уже есть два заболевших ребенка и один из них как раз дошкольник», - сказал министр.

Однако, если у родителя нет возможности оставаться дома и передать ребенка близким родственникам, то в этом случае у нас предусмотрены дежурные группы, куда приходят дети.

«Но это под ответственностью родителей. И, как мы видим сегодня, число таких групп растет. Стоит заметить такую динамику, что с момента первого объявления рабочей недели в садики Алтайского края всего пришло более трех тысяч детей. Когда стало известно о первых случаях, то детей поступило уже 1,5 тысячи. Чуть позже цифра сократилась до 600 детей», - поведал Максим Костенко.

Он добавил, что в 15 муниципалитетах сегодня дежурных групп вообще нет в связи с отсутствием потребностей. Несмотря на это, есть такие населенные пункты как ЗАТО Сибирский, Алейск, где по объективным причинам детские сады нужны, так как их родители служат в военных частях. В любом случае, по словам министра, исходя из потребностей населения, количество дежурных групп может увеличиваться.