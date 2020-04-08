Сибирские ученые создали тест на коронавирус, дающий результат за 40 минут

Новости 10.04.2020 14:30 426

Резидент новосибирского Академпарка – ГК «Медико-биологический союз» (МБС) – начал производство нового экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Академпарка.

Анализ занимает 40 минут и даёт результат с точностью более 94%.

«Он позволяет упростить процедуру подготовки образцов и сократить количество этапов анализа. Наши специалисты создали фермент, который позволяет проводить анализ за 15-20 минут, причём в процессе проведения анализа не требуется изменение температур. В итоге общее время получения результата сокращается в среднем в 3-4 раза, при этом «полевые» условия тестирования не являются помехой точности», – рассказал директор МБС Михаил Лосев.

По словам Лосева, тест уже прошел регистрацию в Росздравнадзоре и запущен в производство. Проектная мощность предполагает выпуск полумиллиона тестов в неделю.