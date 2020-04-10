Стало известно, сколько детей в Алтайском крае имеют возможность учиться удаленно

Новости 10.04.2020 13:20 657

Не все дети в Алтайском крае имеют возможность обучаться дистанционно из-за отсутствия компьютера, гаджета или доступа к интернету. Однако варианты для них уже предусмотрены. Об этом заявил министр образования и науки края Максим Костенко.

Всего, по словам министра, таких детей в регионе порядка 30 тысяч, что является 11% от общего числа школьников. Они будут получать задания от учителей в распечатанном виде.

«Также есть вариант для детей, у которых нет гаджета. Таких около 1000 человек. Все, у кого возникнут сложности, могут придти в свои школы, где на первом этаже должен быть оборудован компьютерный класс, где они смогут скачать себе все учебники. Например, если есть компьютер, но нет интернета. Таких у нас около 85 тысяч человек», - пояснил министр.

Что касается тех детей, которые в Алтайском крае имеют возможность беспрепятственно вести дистанционное обучение, то таких на сегодняшний день 165 тысяч человек. Для них доступна специальная онлайн-платформа.

Отметим, что уроки начнутся уже 13 апреля и продлятся до 30 апреля. Максим Костенко, не исключил, что в некоторых муниципалитетах ограничения на посещение школ могут быть сняты и раньше. Все будет зависеть от ситуации с пандемией в регионе.