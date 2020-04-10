Глава Минобрнауки Алтая рассказал, при каких условиях школы могут приглашать детей в классы в период пандемии

Новости 10.04.2020 13:50 1665

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал на пресс-конференции журналистам,что региональным Минобром прорабатывается вопрос об очном обучении в муниципальных школах на территориях, которые не вошли в Указ губернатора об ограничительных мерах.

"Для тех муниципалитетов, которые не вошли в указ губернатора, мы отдельно прорабатываем возможность очного обучения. Какие это принципы? Например, если серьезная ситуация и угроза, с точки зрения эпидрисков на территории конкретного муниципалитета, будь это село или райцентр. Если риска нет, то и препятствий для организации учебного процесса нет", - рассказал министр.

Еще одним важным вопросом при организации учебы в муниципалитетах станет количество обучающихся в сельских школах.

"Если это малокомплектная школа, в которой, к примеру, обучается 10-20 человек, то мы смотрим технические возможности школы. То есть возможна ли там организация социальной дистанции. Есть ли техническая возможность одновременно всех рассадить, чтобы расстояние между ними было 1,5 м", - пояснил министр.

Кроме того, важно понимать, есть ли у школ достаточное количество средств дезинфекции для осуществления необходимых процедур каждые два часа.

"Также нужно понимать, а готовы ли родители на такое очное обучение для своих детей? Готовы ли они рискнуть здоровьем своих детей? Мы ведь не видим, как передается инфекция, но мы знаем о высоком риске ее распространения. Мы не исключаем возможность организации очного обучения в муниципалитетах. Мы работаем с ними", - объяснил Костенко.

Министр сказал, что 10 апреля состоится совещание с главой региона Виктором Томенко, где они обсудят ситуацию со школами в муниципалитетах, которые в Указ не вошли. Решение вопроса будет принято на следующей неделе.Тем не менее некторые школы уже начали подготовку к работе в очно-дистанционном формате.

О самоизоляции школьников в регионе

Также, министр образования и науки Алтайского края допустил сокращения сроков «самоизоляции» для школьников.

"Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Важно понимать, что ни учителя Алтайского края, ни всего мира не желали находиться в той ситуации, в которой мы находимся сейчас. Это вынужденная, защитная мера для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Уже сегодня, к сожалению, мы видим, что двое детей дошкольного и школьного возраста в регионе инфицированы", - сказал министр.

Именно по этому, по его словам, «определенную часть» четвертой четверти до 30 апреля, школы переходят на удаленное обучение.

Досрочный конец учебного года

Что касается информации о досрочном завершении учебного года для учеников 1-8 классов, то министр дал понять, что нормативных документов от Минпросвещения России пока никто не видел и, скорее всего, меры будут носить для регионов рекомендательный характер.

"Мы с родителями и учителями посоветовались и решили, что пока оснований для переноса учебного года на более ранние сроки нет. Однако, на следующей неделе у нас запланирован ряд необходимых консультаций, после чего мы озвучим точное решение", - объяснил Костенко.

По его словам, предположительно для учеников 9 и 11 классов будет рассмотрен вариант продления обучения до середины мая, чтобы с 1 по 7 июня пройти все необходимые консультации.