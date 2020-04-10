Студенты АлтГТУ завоевали медали на международной олимпиаде

Новости 10.04.2020 12:55 319

Второкурсники направления "Программная инженерия" факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета Николай Стойко и Олег Целебровский получили золотую и серебряную медали соответственно во втором (заключительном) туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике.

Отличные знания по физике показал также студент Рубцовского индустриального института, филиала АлтГТУ Виктор Бондарев. Он также удостоен золотой медали.

Второй (заключительный) тур Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады проводился в форме компьютерного on-line тестирования по дисциплинам: "Физика", "Химия" - 27 марта, "Математика" - 28 марта 2020 года.

Всего во втором туре Интернет-олимпиады приняли участие 1518 студентов из 165 вузов и филиалов вузов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Туркменистана.

По дисциплине "Физика" во втором туре Интернет-олимпиады приняли участие 429 студентов из 104 вузов, по дисциплине "Химия" — 395 студентов из 92 вузов, по дисциплине "Математика" — 694 студентов из 140 вузов.

Полный список победителей https://olymp.i-exam.ru/node/1997.