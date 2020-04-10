«Третьим будешь?»: Вячеслав Франк вошел в топ рейтинга сибирских мэров

Новости 10.04.2020 12:20 1253

Градоначальник Барнаула Вячеслав Франк удерживает третье место в рейтинге мэров Сибирского федерального округа, сообщает «Медиалогия».

Наиболее яркими темами, освещавшимися СМИ, стали: обращение Франка к барнаульцам с призывом соблюдать самоизоляцию, назначение экс-управделами администрации Барнаула Юрия Еремеева вице-мэром и проведенное главой города совещание по разработке концепции озеленения Барнаула.

Первое место в рейтинге сохранил глава Новосибирска Анатолий Локоть, отказавшийся запрещать концерт солиста Rammstein Тилля Линдермана, назначивший экс-руководителя оборонного завода главой Дзержинского района и пообещавший завезти в местные аптеки свыше 300 тысяч защитных масок из Китая.

На второе место поднялся прибавивший за месяц сразу шесть пунктов мэр Томска Иван Кляйн. В СМИ освещались: его решение об отмене командировок сотрудников мэрии, поручение обеспечить средствами индивидуальной защиты работников, обслуживающих жилищный фонд, и награждение меценатов города, в число которых вошла его жена.