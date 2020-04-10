Предприниматели Бийска жалуются на проблемы с отсрочками арендных платежей

Новости 10.04.2020 10:55 931

Представители малого бизнеса второго по величине города края заявили о недоступности им мер поддержки, декларированные властями. Чтобы придать проблему огласке, они обратились в Банкфакс. Агентство выяснило, что ситуация сложилась из-за отсутствия единого подхода мэрии города к подобным вопросам.

Один из предпринимателей рассказал, что он арендует помещение в здании по улице Ленинградской, 105 в Бийске, которое принадлежит администрации города. Однако между властями и малым бизнесом существует еще одно «звено-прокладка» - фирма, которой мэрия предоставила строение целиком, и которая в итоге сдает площади малому бизнесу, получая доход с разницы. После того, как вышли указы президента России Владимира Путина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко о введении режима самоизоляции, деятельность части малого бизнеса пришлось свернуть, оборот прекратился. Предприниматель уточнил, что доступ в само здание для горожан сохраняется, так как там продолжают работу магазин продуктов, аптека - их деятельность разрешена указом главы региона.

В соответствии с региональными документами предприниматели, арендующие муниципальные площади, могут заплатить за аренду позже. Однако арендодатель, который фигурирует в указанной выше ситуации, уже вышел с ним на связь и потребовал заплатить за очередной месяц, не учитывая, что отдел давно закрыт во исполнение требований властей.

«Указание на возможность отсрочки платежа, предоставленную правительством России и указом губернатора, ни к чему ни привело: фактически малый бизнес в данном случае арендует площади не у муниципалитета, а у частника. Взять деньги на аренду в условиях заморозки деятельности негде. По словам собеседника, в таком положении оказалось много представителей малого бизнеса в Бийске. При этом чиновники якобы не желают им помочь в решении данной проблемы, ссылаясь на право арендодателя поступать так, как он посчитает нужным», - пишет агентство.

Начальнику управления стратегического развития и экономики администрации Бийска Евгению Пазников рассказал, что в наукограде зарегистрировано более 6 тысяч предпринимателей, и в администрацию города ежедневно поступает большое количество обращений, в том числе и по поводу аренды. Он сообщил, что мэрия действует согласно краевым документам, а представителям малого бизнеса необходимо направить обращение своему арендодателю, который вправе отсрочить им платеж или отказать в этом. В случае отказа предприниматели могут обратиться в администрацию города, где вопрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке.