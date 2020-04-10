Предприниматели Бийска жалуются на проблемы с отсрочками арендных платежей

Представители малого бизнеса второго по величине города края заявили о недоступности им мер поддержки, декларированные властями. Чтобы придать проблему огласке, они обратились в Банкфакс. Агентство выяснило, что ситуация сложилась из-за отсутствия единого подхода мэрии города к подобным вопросам.
Один из предпринимателей рассказал, что он арендует помещение в здании по улице Ленинградской, 105 в Бийске, которое принадлежит администрации города. Однако между властями и малым бизнесом существует еще одно «звено-прокладка» - фирма, которой мэрия предоставила строение целиком, и которая в итоге сдает площади малому бизнесу, получая доход с разницы. После того, как вышли указы президента России Владимира Путина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко о введении режима самоизоляции, деятельность части малого бизнеса пришлось свернуть, оборот прекратился. Предприниматель уточнил, что доступ в само здание для горожан сохраняется, так как там продолжают работу магазин продуктов, аптека - их деятельность разрешена указом главы региона.
В соответствии с региональными документами предприниматели, арендующие муниципальные площади, могут заплатить за аренду позже. Однако арендодатель, который фигурирует в указанной выше ситуации, уже вышел с ним на связь и потребовал заплатить за очередной месяц, не учитывая, что отдел давно закрыт во исполнение требований властей.
«Указание на возможность отсрочки платежа, предоставленную правительством России и указом губернатора, ни к чему ни привело: фактически малый бизнес в данном случае арендует площади не у муниципалитета, а у частника. Взять деньги на аренду в условиях заморозки деятельности негде. По словам собеседника, в таком положении оказалось много представителей малого бизнеса в Бийске. При этом чиновники якобы не желают им помочь в решении данной проблемы, ссылаясь на право арендодателя поступать так, как он посчитает нужным», - пишет агентство.
Начальнику управления стратегического развития и экономики администрации Бийска Евгению Пазников рассказал, что в наукограде зарегистрировано более 6 тысяч предпринимателей, и в администрацию города ежедневно поступает большое количество обращений, в том числе и по поводу аренды. Он сообщил, что мэрия действует согласно краевым документам, а представителям малого бизнеса необходимо направить обращение своему арендодателю, который вправе отсрочить им платеж или отказать в этом. В случае отказа предприниматели могут обратиться в администрацию города, где вопрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке.
«Таким образом, единой схемы работы в таких ситуациях у властей Бийска нет. Фактически муниципальные чиновники действительно не могут требовать от частных компаний изменения арендных ставок или отсрочки платежей для контрагентов. Возможно, только судебная практика по подобным спорам, которые неизбежно будут возникать в разных городах и районах, сформирует общий подход к решению проблемы», - считает агентство.