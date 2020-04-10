Отсрочку платежей по кредиткам получило свыше 1,5 млн клиентов ВТБ

Новости 10.04.2020 11:15 291

В рамках новой программы ВТБ по кредитным каникулам более 1,5 млн владельцев кредитных карт банка получили отсрочку двух ближайших минимальных платежей - в апреле и мае.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту не нужно обращаться в банк и предоставлять документы – она активируется автоматически. Действие льготного периода по карте на время отсрочки платежей не изменится, для выполнения условий необходимо внести всю сумму до его окончания. Единственным ограничением получения отсрочки является наличие просроченной задолженности по кредитной карте.

Все начисленные за два месяца проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев, начиная с июня. Клиенты также имеют возможность продолжать вносить денежные средства на свою карту – они пойдут в счет погашения основного долга.

ВТБ анонсировал запуск собственной программы кредитных каникул 8 апреля. В дополнение к мерам поддержки, предоставленным заемщикам государством по закону о льготном периоде в кредитовании (106ФЗ), она предусматривает расширенную сумму первоначального займа: