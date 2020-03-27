Алтайский край обгоняет соседние регионы по темпам инфляции

Новости 10.04.2020 10:20 738

Инфляция за март в Алтайском крае составила 0,5%, а за первый квартал 2020 года – 1,5%. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

С начала года наиболее сильно подорожали продовольственные товары – на 2,8%. В марте их стоимость выросла на 0,6%, так же, как и цены на товары непродовольственные. При этом, непродовольственные товары в первом квартале текущего года выросли в цене на 0,7%.

Что касается услуг, то их удорожание замедлилось и за март составило всего 0,1%, тогда как с начала года стоимость услуг выросла на 0,7%.

Интересно, что в соседней Новосибирской области мартовская инфляция составила 0,89%, а в Республике Алтай – 0,1%.