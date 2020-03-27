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Алтайский край обгоняет соседние регионы по темпам инфляции

Новости
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Инфляция за март в Алтайском крае составила 0,5%, а за первый квартал 2020 года – 1,5%. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

С начала года наиболее сильно подорожали продовольственные товары – на 2,8%. В марте их стоимость выросла на 0,6%, так же, как и цены на товары непродовольственные. При этом, непродовольственные товары в первом квартале текущего года выросли в цене на 0,7%.

Что касается услуг, то их удорожание замедлилось и за март составило всего 0,1%, тогда как с начала года стоимость услуг выросла на 0,7%.

Интересно, что в соседней Новосибирской области мартовская инфляция составила 0,89%, а в Республике Алтай – 0,1%.

Цены на продовольствие в Алтайском крае растут

Цены на продовольствие в Алтайском крае растут

Новости

Алтайкрайстат опубликовал данные об инфляции в регионе за февраль, она составила 0,5%

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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