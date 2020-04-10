Для клиентов СГК в Барнауле в период карантина работает справочный телефон

Новости 10.04.2020 9:50 277

С 10 апреля, на время действия режима самоизоляции в Алтайском крае, у барнаульцев есть возможность дистанционно получить консультацию специалистов теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании по вопросам теплоснабжения, начислениям и оплатам за ресурсы по специальным номерам телефона: 8-923-726-48-79 и 8-929-393-96-13.

Воспользоваться телефоном смогут юридические и физические лица, у которых заключены прямые договора на теплоснабжение с ресурсонабжающей организацией.

Специалисты барнаульского теплосбытового подразделения СГК будут на связи по номерам 8-923-726-48-79 и 8-929-393-96-13 в рабочие дни:

с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00;

в пятницу с 8.00 до 16.00.

Напоминаем, что в Барнауле временно приостановлена очная работа теплосбытового подразделения СГК с потребителями, согласно указу губернатора о режиме самоизоляции в Алтайском крае. Данный режим работы сохранится на весь период действия режима самоизоляции в регионе.

Жители Барнаула могут передавать показания за использованную горячую воду до 25 числа каждого месяца:

в личном кабинете Системы «Город» на сайте https://lk.sistemagorod.ru/lk/ либо в аналогичном приложении для смартфона.

через свою управляющую организацию: в чате или по электронной почте (уточняйте в своей УК)

через «Вычислительный центр ЖКХ», позвонив по многоканальному номеру 8 (3852) 43-22-22.

С 1 по 10 число каждого месяца необходимо оплатить полученные услуги. Для этого у жителей также есть несколько удобных способов, не требующих выхода из дома:

В личном кабинете Системы «Город». Здесь можно отказаться от получения бумажной квитанции и безопасно получать по электронной почте квитанции на оплату ЖКУ, поставить напоминания о подаче показаний на телефонный номер.

В сервисах «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж», также на устройствах самообслуживания Сбербанка, оснащенных сканерами (путем сканирования QR-кода, расположенного в верхнем правом углу квитанций).

Мы постарались максимально обеспечить наших потребителей доступными сервисами. Но к новым условиям сложно приспособиться пожилым людям, поэтому просим вас оказать помощь старшему поколению в освоении и в переходе на дистанционные платформы.

В свою очередь специалисты барнаульского теплосбытового подразделения СГК также не оставят без внимания эту категорию потребителей. По телефонам 8-923-726-48-79 и 8-929-393-96-13 предоставят рекомендации, проконсультируют по дистанционному осуществлению платежей.