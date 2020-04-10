Алтайский минздрав отчитался о готовности следующего госпиталя для пациентов с коронавирусом

Новости 10.04.2020 9:14 527

Специалисты Минздрава оценили площадку краевого центра материнства и детства с точки зрения готовности к приему пациентов с коронавирусом.

Инфекционный госпиталь будет развернут в отдельно стоящем 4-этажном здании по ул. Попова, 31 и рассчитан на 108 коек, из них 15 реанимационных, 16 - в палатах интенсивной терапии, 6 – в боксах. В течение двух дней дети с другими заболеваниями будут выписаны домой, либо переведены для дальнейшего лечения в Детскую городскую больницу №1 Барнаула.

На данный момент в инфекционном госпитале имеется 15 аппаратов искусственной вентиляции легких. Отмечается, что всего в ценре имеются 42 аппарата ИВЛ. Кроме того в инфекционном госпитале имеются кислородные концентраторы, а также необходимый запас по дезинфекционным и антисептическим средствам.

Уже составлены пофамильные списки медиков, которые будут работать с такими пациентами. После того как в больнице появятся пациенты они также оставят собственные семьи и будут размещены в отдельно стоящем 3-этажном здании, расположенном на территории центра.

В Минздраве уточняют, что в этот госпиталь дети попадут только тогда, когда в регионе будет выявлено больше 5 детей, заболевших коронавирусом. Напомним в данный момент в Алтайском крае зарегистрировано 2 ребенка (6 и 11 лет) с подтвержденным заболеванием. Они проходят лечение в Горбольнице №11. Специалисты отмечают, что их состояние удовлетворительное.