Рособрнадзор исключил возможность отмены ЕГЭ и дистанционного тестирования

Новости 10.04.2020 8:31 621

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что федеральные власти в принципе не рассматривают вопрос отмены единых государственных экзаменов в этом году, поскольку альтернативы ЕГЭ нет.

«Могут корректироваться сроки проведения, сдвигаться сроки проведения дальше - ближе к осени, но вопрос о существующей процедуре с теми подходами, которые есть, с теми контрольно-измерительными материалами и технологией проведения, - он не рассматривается. Это абсолютная позиция», - Приводит Интерфакс слова Музраева.

По его словам, эту позицию разделяют Минпросвщения, Минобрнауки, директора школ и ректоры вузов.

Музаев добавил, что также не рассматривается вопрос о дистанционной сдаче ЕГЭ в этом году - технологически система к этому не готова.