Почему алтайским пенсионерам не возместят деньги за купленные на апрель проездные

Новости 09.04.2020 18:30 1422

Механизм оплаты безлимитных проездных, которые покупают алтайские пенсионеры пояснили «Вести-Алтай». Карты считаются активированными с момента очередного пополнения. «Механизм можно сравнить с оплатой абонемента в тренажёрный зал: если его не посещать, деньги вернуть невозможно», - говорится в сообщении.

При этом считается, что пенсионеры отказавшиеся от поездок в общественном транспорте по указу губернатора, сделали это добровольно. А деньги, которыми оплачиваются такие проездные, уже направлены перевозчикам, а не находятся на счету «Центртранса».

В Барнауле около 12 тысяч пенсионеров ежемесячно покупают льготные проездные – сумма, которая поступает владельцам городских маршрутов, составляет порядка 7 миллионов рублей. Механизм возврата этих средств не предусмотрен.

Однако в Минсоцзащиты Алтайского края пояснили Банкфаксу, что за теми льготниками, которые заплатили за апрельские проездные, но ни разу ими не воспользовались, право воспользоваться этими билетами в мае без доплат сохранится. Дополнительных обращений в почту не потребуется, деньги будут перенесены автоматически.