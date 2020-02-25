Дворы Алтайского края благоустроят почти на 400 млн рублей

На портале госзакупок появилось восемь тендеров на благоустройство дворов многоквартирных домов в городах Алтайского края на общую сумму свыше 395 млн рублей.
Две закупки, размещенные в марте, уже завершены. В Яровом тендер по начальной цене 889 тысяч рублей выиграл единственный участник – ООО «Сибирская строительная компания». А вот благоустраивать дворы Бийска за 106 млн рублей желающих не нашлось. Впрочем, администрацией города размещен еще один тендер, правда, уже на гораздо более скромную сумму – 2,2 млн рублей. Срок окончания подачи заявок на участие в торгах – 10 апреля.
В Рубцовске объявлено сразу три аукциона. Два – на 44 и 12,2 млн рублей, а третий – на 2 млн. Последний интересен тем, что в нем отдельно указаны четыре дома, расположенные в одном квартале на улице Ленина.
На благоустройство дворов Барнаула выделено более половины всех средств – свыше 217,5 млн рублей. Самый скромный бюджет – у Алейска, стоимость тендера на благоустройство его дворов составляет 10 млн рублей.
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