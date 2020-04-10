Ученые сообщили, что из-за смещения границ лесов Алтаю грозит экстренная жара

Новости 09.04.2020 17:30 602

Ученые из Томска, США, Италии, Британии и Китая исследуют влияние климата на леса Горного Алтая, где за XX век серьезно выросла среднегодовая температура. Такая ситуация возникла из-за быстрого смещения границы лесов. Об этом пишет Тайга.инфо.

В XXI веке, заявили специалисты, смещение по всему миру увеличится в сотню раз и может привести к экстремально сухой и жаркой погоде. Исследователи из Томского госуниверситета (ТГУ), университета Пердью США, итальянского университета Катании, британского университета Шэффилда, магистранты ТГУ из Италии, России и Китая по программе «Изучение Сибири и Арктики» пытаются понять влияние изменений климата на леса Республики Алтай.

В XX веке среднегодовая температура здесь увеличилась на 1,4−1,7 градуса. Полевые исследования и данные с беспилотников показали, что граница лесов смещается вверх, в горы. По мнению ученых, уже в нашем веке смещение увеличится в сотню раз, что приведет к экстремально сухой и жаркой погоде, сообщается на сайте ТГУ.

Профессор ТГУ и Университета Шэффилда Терри Каллаган говорит, что территорию выбрали потому, что томские ученые исследуют Северно-Чуйский хребет с 1957 года. Горные экосистемы вместе с арктическими первыми реагируют на повышение температуры на планете.

Как отмечают исследователи, смещение границы лесов относительно моря с 50-х годов XX века ускорилось слишком сильно. В начале столетия они находились на высоте 2150 м над уровнем моря, но за 52 года поднялись до 2200 м и продолжали расти на этой высоте 34 года.

Резкий скачок произошел с 1996 по 2006 год: новые деревья проросли уже на отметке 2250 м. Некоторые деревья с 1994 по 2002 год поднялись в горы примерно до 2300 м.

Схожая тенденция, по данным ученых, существует и в Ханты-Мансийском автономном округе, и в Китае, и в Северной Америке. Исследователи утверждают, что в будущем это приведет к изменению многих экосистем, в том числе к появлению одних растений и животных и исчезновению других.