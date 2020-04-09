Оперштаб рассказал о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае

Новости 09.04.2020 16:31 1138

Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса подтвердил 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией – они выявлены среди контактных с ранее заболевшими.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 21 человек, в том числе, 2 ребенка: 1 случай – завозной, 4 случая выявлены у больных пневмонией, 2 случая – у заболевших ОРВИ, 14 случаев – по контакту с заболевшими. Все – жители Барнаула.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю уточняется круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

На 09 апреля 2020 в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 8007 человек. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1159 человек (в том числе, 7 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 4378 человек.