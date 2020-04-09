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Оперштаб рассказал о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае

Новости
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Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса подтвердил 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией – они выявлены среди контактных с ранее заболевшими.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 21 человек, в том числе, 2 ребенка: 1 случай – завозной, 4 случая выявлены у больных пневмонией, 2 случая – у  заболевших ОРВИ,  14 случаев – по контакту с заболевшими. Все – жители Барнаула.

Специалистами  Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю уточняется круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

На 09 апреля 2020 в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 8007  человек. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1159 человек (в том числе, 7 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 4378 человек.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Игорь

А где те, которые находятся в общих палатах с внебольничной пневмонией? В СМИ оценка количества от 200 до 2 тысяч. Кого слушать? И беруться ли у этой категории больных тесты?!

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