На Алтае могут разрешить очное обучение в школах

Новости 10.04.2020 11:25 3032

Некоторые школы региона смогут приглашать детей в классы. На пресс-конференции министр образования региона Максим Костенко рассказал, что варианты очной организации обучения в регионе прорабатываются. Некоторые учителя накануне рассказали "Политсибру", как будет организовано обучение на их территории.

Хоть бомбу бросай

Директор Первомайской школы в Павловском районе Елена Литвинова в числе тех, кто от очного обучения отказались заранее.

«Барнаул близко. Мы конечно, рекомендуем никуда не выезжать нашим ученикам и их родителям, но кто же может точно знать, что они делают на самом деле? Конечно, классные руководители дважды в день созваниваются с учениками, разговаривают с ними по телефону, чтобы убедится, что они дома, узнать самочувствие, проконтролировать, что с ними ничего не случилось. А если, не дай бог, случай заражения? На школу останется тогда разве что бомбу сбросить» - рассказала она.

В переходе на дистанционное обучение директор сельской школы не видит большой проблемы, говорит, что время на подготовку было и у учителей, и у родителей.

«Когда мы впервые проводили опрос по наличию доступа в интернет и техническим устройствам в двадцатых числах марта, порядка 35 процентов школьников у нас не имели технических возможностей. К 1 апреля уже все родители или старшие братья-сестры обеспечили наших ребятишек телефонами, планшетами или решили проблему с использованием родительского телефона. Мы недавно провели еще один опрос и даже провели тестирование, все 100 детей подключились к обучению в тестовом режиме», - рассказала она.

В Первомайской школе обучается 457 учеников, еще 128 – в филиале учреждения в селе Стуково. Родители первоклассников филиала обеспокоились, что за время «компьютерного» обучения дети разучатся писать в тетрадях. Они настояли, чтобы учитель по-прежнему могла задавать «уроки» в тетрадь. Для этого они придумали схему: каждый родитель будет приносить тетради ребенка в местный магазин, где работает одна из мам. Затем эти тетради будут передаваться учителю. После проверки родители заберут школьные принадлежности в обратном порядке.

В школе загрузили образовательные платформы - «Якласс» и «Moodle». Первую открыли на платной основе – сбросились учителя. Вторая, по словам директора, для школы доступна из-за платного хостинга сайта учебного заведения.

Очно будут консультации

А директор Новодраченинской средней школы Заринского района Алексей Гавшин готовится к к смешанному обучению.

Он руководит средней школой и двумя филиалами: средней и основной школами. Всего в его учебном заведении 196 учащихся, проживающих в четырех населенных пунктах.

«Наш район относится к числу благоприятных по санитарно-эпидемиологической обстановке, поэтому будем работать в очной и дистанционной формах, согласно заявлению родителей. По нормативам мы организуем 2 смены с общей численностью смены не более 50 детей и классах не более 12, то есть большие классы будем делить на подгруппы», - пояснил он.

Между сменами будет проводится санитарная обработка школы в течении 2 часов, столько составит перерыв между сменами. Жесткую дезинфекцию будут проводить в столовой и автобусах, в которых ребятишки будут подвозиться в учебное заведение.

«Есть родители, которых хотят, чтобы дети занимались дистанционно. Для них будет организовано обучение через сетевой регион – образование» - рассказал он.

Обработка Новодраченинской школы будет проводится хлорсодержащими средствами. Организация такого процесса потребует большого объема работы для технического персонала, привлечение учеников к обработке категорически запрещено. Поэтому в новодраченинской школе будут проводить не уроки, а консультации для учащихся. Отличие от обычных уроков – в продолжительности занятий. Консультации будут составлять 30 минут, в день их будет проводится не более пяти.

Дайте хоть попробовать

К инициативе Минпросвета об окончании учебного года раньше в алтайских школах тоже отнеслись настороженно. Елена Литвинова говорит, что прекращать учебный год сейчас будет обидно и ученикам, и учителям.

«Наши дети быстро освоились на платформах, по-моему, быстрее учителей. Теперь они с нетерпением ждут начала учебного процесса. Перенос начала четверти они встретили с некоторым расстройством. Если сейчас им сказать. что учебы не будет, возникнет вопрос, зачем родители покупали им планшеты и телефоны. Мы всегда ругались за использование гаджетов, а теперь появилась возможность показать их реальную пользу. Дайте хоть попробовать!» - говорит она.

Какой-либо информации на эту тему учителя ожидают от Министра образования региона Максима Костенко на сегодняшней онлайн-конференции «Разговор с министром».

«Но мое личное мнение – нужно оставить дистанционное обучение до конца апреля. Если заболеваемость в регионе будет по-прежнему расти, то можно распустить учеников и отправить в отпуск учителей», - резюмировала директор школы.

О том, где и при каких условиях можно будет обучать школьников очно, расскажем позднее.